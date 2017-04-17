Москва, 17 апреля, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями из жизни своих семей во время Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Lvova Anastasiya Троллейбусы и автобусы

Сегодня, 17 апреля, стартует сбор заявок для участия в бесплатной акции «Голос пассажира». Первые поздравительные ролики от пассажиров начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.

Запись поздравлений в профессиональной звукозаписывающей студии будет проходить в выходные — 22 и 23 апреля — в удобное для участников время.

Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по телефонам: 8 (905) 557-80-85 и 8 (903) 255-43-07 или отправить письмо по электронной почте: VdovichenkoEA@transport.mos.ru.

Заявки принимаются до 21 апреля включительно. Участие в акции бесплатное.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, акция «Голос пассажира» проходит в коммерческих автобусах во второй раз. Впервые акция стартовала в декабре 2016 года. Таким образом москвичи поздравляли друг друга с Новым 2017 годом.