Новосибирск, 17 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум.

В центре Новосибирска в субботу, 15 апреля, прошло сразу несколько акций протеста.

Тимур Ханов Митинг против системы «Платон» в Новосибирске

Так, на площади Ленина состоялся согласованный с властями митинг против системы «Платон». На эту акцию протеста собрались, по разным подсчетам, от 100 до 300 человек. Среди участников — представители транспортных компаний города, дальнобойщики, а также занятые в смежных сферах и общественные активисты. Митингующие заявили, что «Платон» — это необоснованный сбор денег, и предупредили, что рост тарифов скажется и на росте цен в целом. Они потребовали отмены системы «Платон».

"Подайте бедным Ротенбергам на пропитание и красивую жизнь в Лондоне!», «Платон» — воровство в пользу Ротенберга», «Мы не рабы! Власть, услышь свой народ!», «Платон» — паразит на теле народа!», «Платон» — могильщик для малого бизнеса!», — гласили плакаты в руках собравшихся.

«Минимум 100 тыс. км машина пробегает в год, умножайте на стоимость «Платона». Получается, что нам нужно отдавать за один грузовик 1 млн рублей в год вместе с акцизами и налогом. Уже вообще ничего не остается на жизнь, а ведь нужно покупать запчасти, другое. Просто раздражает, что за одно и то же приходится платить трижды», — приводит «Тайга.инфо» слова одного из протестующих.

Также, по данным «Сиб.фм», дальнобойщики намерены добиваться повышения разрешённой нагрузки на ось до 11,5 тонны. Они подчеркивают, что на такую нагрузку рассчитаны европейские тягачи, а в России она законодательно ограничена до десяти тонн, из-за чего возникает недогруз грузовиков. Ещё одно требование протестующих — разрешение увеличить рабочий день до 12 часов при сохранении ежемесячного объёма, потому как «в российских реалиях очень тяжело вписаться в восьмичасовой режим — в связи с погодой, ездой по зимникам, отсутствием придорожной инфраструктуры».

Один из организаторов акции Наталья Гусейнова заявила, что индивидуальные предприниматели в сфере перевозок будут создавать свою организацию и решать все вопросы будут на государственном уровне.

Новосибирская акция протеста прошла в рамках всероссийского протеста. Стоит сказать, что в начале апреля в Новосибирске прошла несогласованная с властями акция протеста дальнобойщиков. Около 20 большегрузов тогда выстроились на обочине улицы Петухова. Четверо участников акции были задержаны полицией на несколько часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно требованиям системы «Платон», действующей в России с ноября 2015 года, водители большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн должны платить за проезд по федеральным трассам. Собранные с них деньги должны пойти на ремонт дорог. В настоящее время плата составляет 1,53 рубля за километр. С 15 апреля 2017 года льготный тариф должны были отменить и плата составила бы 3,06 рубля. Однако, правительство решило продлить льготный период и поднять тариф только на 25% — до 1,91 рубля.

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Ранее предполагалось, что собранные «Платоном» средства, в частности, могут быть направлены и на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске.

На второй акции, которая прошла также 15 апреля на площади Ленина, собравшиеся выступили против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, защиты прав потребителей и больших социальных групп.

Как рассказал ИА REGNUM один из организаторов пикета Владимир Кириллов, пришло 50 человек в соответствии с заявкой. Как заявил Кириллов, основная претензия у вышедших на пикет новосибирцев — массовые нарушения прав жителей, прав льготников, прав детей-сирот, которые стали возможны из-за бездействия прокуратуры Новосибирской области.

«14 марта президент РФ заявил о том, что прокуратура Новосибирской области должна разобраться с вопросами нарушений в ЖКХ. Прошло больше месяца, и мы видим, что ситуация никак не изменилась», — отметил Владимир Кириллов, подчеркнув, что «прокуратура Новосибирской области не защищает права граждан».

На этот пикет новосибирцы вышли, чтобы «привлечь внимание генерального прокурора Юрия Чайки к бездействию местных прокуроров в сфере ЖКХ и соблюдению норм федерального законодательства, нарушениям прав жителей и борьбе с коррупцией, несмотря на прямые и неоднократные указания президента РФ Владимира Путина, коррупциогенному саботажу (крышеванию в форме бездействия) со стороны прокуратуры неоднократных поручений президента по наведению порядка в сфере ЖКХ и борьбы с коррупцией на территории Новосибирска и области, необходимости привлечения к ответственности прокуроров за невыполнение норм федерального законодательства и произвольного толкования в интересах аффилированных лиц и т. д.». При этом Владимир Кириллов утверждает, что региональная прокуратура уже пытается на организаторов пикета повлиять. «Пытается нас посадить. За неуплату штрафа ГИБДД. У меня не нашли, у Носова (Алексей Носов — новосибирский общественник — прим. ИА REGNUM ) нашли старый. Запугивают», — сказал ИА REGNUM Кириллов.

Отметим, что новосибирцы не впервые выходят на акции протеста против бездействия региональной прокуратуры. Так, 22 сентября 2016 года новосибирцы выходили на пикет к зданию прокуратуры Новосибирской области. Таким образом они решили выразить свой протест против «крышевания коррупционных схем, в том числе новосибирских ОПГ, многолетнего бездействия и применения двойных стандартов в защите социальных прав граждан». В пикете участвовали представители нескольких инициативных групп, но всех их объединили претензии к двойным стандартам отдельных работников прокуратуры.

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Еще одно протестное мероприятие прошло в этот день в Новосибирске, но уже на площади Калинина — пикет за отставку правительства и освобождение Вячеслава Мальцева.

Новосибирские соратники Мальцева потребовали освободить арестованного политика. Они заявили, что другие митинги, которые состоялись в этот день в столице Сибири, проводились по поводу следствий общей политики. В свою очередь вышедшие на площадь Калинина участники пикета считают, что нужно говорить об общей некомпетентности и неверном курсе правительства. Кроме того, участники акции назвали задержание Вячеслава Мальцева «беспределом». По данным региональных СМИ, в этом пикете приняли участие около 20 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российского оппозиционера Вячеслава Мальцева — члена партии ПАРНАС — задержали 13 апреля в Саратове.

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Следователи СУ СКР в сопровождении СОБРа выбили дверь и вошли в квартиру оппозиционного политика. В квартире Мальцева по постановлению Басманного суда Москвы прошел обыск. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела.