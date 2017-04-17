Москва, 17 апреля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Сессия на Московской бирже 14 апреля открылась очередной попыткой рубля укрепиться к «американцу» и европейской валюте, однако отсутствие катализаторов и практически стерильный внешний фон сделали свое дело: рынок вернулся к вялым «боковым» торгам в узком диапазоне. 14 апреля нерезидентов на площадке почти не было: Страстная пятница в преддверии Пасхи в большинстве католических стран сократила рыночную активность до нуля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Поскольку не проводились и торги нефтью, валютный рынок лишился драйвера и с этой стороны, отметила старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent закрыл торги четверга у $55,89. На новой, полноценной торговой рабочей неделе площадки быстро нагонят упущенное за удлиненные выходные. Сегодня, 17 апреля, «бочка» североморского сырья падает на 0,8% и стоит $55,44.

Согласно сообщению Центробанка РФ, в марте текущего года инфляционные риски ослабли, но единичные их проявления сохраняются из-за волатильности товарных и сырьевых рынков. Основное внимание ЦБ, судя по всему, приковано к неустойчивым основаниям снижения инфляционных ожиданий. Говоря проще, в экономике все меньше поводов для торможения инфляции, но если регулятор хочет придерживаться озвученных целей, ему придется искать триггеры где-то еще или создавать их собственноручно.

У российской валюты есть определенные предпосылки для возвращения к плавному укреплению, если геополитический риск действительно утратил свой вес для участников торгов. Доллар США в ближайшие дни может направиться в область 55,75−55,90 руб. Стоит напомнить, что Минфин на 19 апреля запланировал проведение очередных аукционов по размещению ОФЗ в рамках «тонкой настройки» параметров ликвидности денежного рынка и реализации плана по займам.

Если аукционы пройдут успешно, рубль получит дополнительную поддержку. Впрочем, к сегодняшнему утру виден пока только выраженный минор для рубля — дешевеющая нефть.

Ориентир на понедельник для доллара США находится на уровне 56,55 руб., для евро — около 60,0 руб.

Напомним, 14 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 8 коп. (+0,14%), до 56,36 руб., курс евро — на 3 коп. (+0,04%), до 59,83 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-9,09%), евро/рубль — 248,9 млн евро (+31,73%).

Центральный банк России с 15 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 31 копейку, до 56,29 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,77 рубля, что ниже предыдущего дня на 51 копейку.