Якутск, 17 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова («Единая Россия») заработала в 2016 году 6,4 млн рублей — на полмиллиона больше, чем в должности председателя правительства Якутии в 2015-ом. Доходы другого представителя республики в федеральном парламенте от «Справедливой России» Федота Тумусова, напротив, уменьшились, с 5 до 4,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Госдумы РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Количество собственности у парламентариев за год не изменилось. В декларации Галины Данчиковой по-прежнему нет ни недвижимости, ни автомобиля, а в пользовании находится квартира площадью 152,2 кв. м. В собственности у Федота Тумусова 1/3 квартиры в 150 квадратов, 2 земельных участка (один под гараж, другой — под индивидуальное жилищное строительство), гараж и автомобиль Toyota Land Cruser Prado.

Жена депутата заработала за год 216 тыс. рублей и владеет квартирой в 76,7 кв.м., дачным участком и двумя гаражными боксами. Кроме того, в совместной собственности у супругов находится квартира площадью 47 квадратных метров и жилым домом в 53 квадрата, в безвозмездном пользовании — ещё две квартиры площадью 157 и 150 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2015 год Федот Тумусов заработал 5 млн рублей, Галина Данчикова — 5,9 млн, почти столько же, сколько в 2014-ом.

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