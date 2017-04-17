Пхеньян, 17 апреля, 2017, 07:42 — ИА Регнум.



Uri Tours Военный парад в Северной Корее

Новый вид вооруженных сил (ВС), который получил название «специальные тактические войска», появился в Северной Кореи. Вывод о создании нового вида войск был сделан на основе изучения специалистами отчетов из северокорейских газет.

Журналисты обратили внимание на военный парад в честь 105-й годовщины дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, который прошел 15 апреля в Пхеньяне, передает «Рёнхап».

Так, во время парада по площади шли колонны «военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии».

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на начальника штаба вооружённых сил Южной Кореи сообщило, что 16 апреля Северная Корея осуществила неудачный ракетный запуск в районе города Синпхо. Это произошло на следующий день после того, как в КНДР состоялся военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена.

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