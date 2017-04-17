Москва, 17 апреля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Фотографии и описание военной базы «Арктический трилистник» впервые опубликовало на своем сайте Минобороны РФ.

Mil.ru «Арктический трилистник»

Опубликована презентация административно-жилищного комплекса на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

«Административно-жилой комплекс [АЖК] «Арктический трилистник» на сегодняшний день — единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Его площадь составляет более 14 тыс. квадратных метров», — сообщается в презентации.

На военной базе находится ряд сооружений спецназначения: склады, гаражи для военной техники, автономный энергоблок (котельная и электростанция), — все это объекты с особым режимом допуска.

Кроме того, виртуальная экскурсия позволяет получить представление о том, в каких условиях живут и работают военнослужащие базы.

«На острове отсыпаны дороги, также построена и функционирует береговая насосная станция, где топливо принимается от танкеров и подается на склад горюче-смазочных материалов», — говорится в презентации.

Уточняется, что объект построен с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, сводящих к минимуму расход энергии.

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