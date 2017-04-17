Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2017, 07:16 — ИА Регнум.

Очередной матч футбольный клуб «Ростов» провёл вничью. И на этот раз счёт не открыли ни хозяева столичного стадиона «Арена ЦСКА», ни жёлто-синие. Как отметил наставник донской команды Иван Данильянц, обе дружины очень хотели победить. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовчан 17 апреля.

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«Игры ЦСКА и «Ростова» всегда проходят в борьбе. В первом тайме до 30-й минуты все было по нашему сценарию. Мы имели преимущество в центре поля, но не смогли ничего из этого извлечь. После — хозяева перехватили инициативу, и у наших ворот было много моментов», — прокомментировал главный тренер.

Отметим, что предыдущие матчи ростовчане провели также — с нулевой ничьей.

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Пока жёлто-синие по итогам 23-х туров РФПЛ занимают девятую строчку в турнирной таблице. «Ростову» предстоит три апрельские игры. На домашней арене дружина, которую к матчам готовит вице-президент и тренер Курбан Бердыев, примет главного борца за чемпионство 2017 года — московский«Спартак», а также «Уфу» и «Амкар».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что долгов перед игроками и тренерским штабом ростовчан ни по премиальным выплатам, ни по зарплате нет. Также владелец клуба — правительство Ростовской области — намерено продать свои акции за символическую сумму. При этом, власти обещают помогать и поддерживать команду даже после совершения сделки. А между тем у «Ростова» сократился список спонсоров в связи с истекшим сроком контрактов.

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