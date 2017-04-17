Магадан, 17 апреля, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Представители Магаданской областной думы в Совете Федерации Анатолий Широков и Сергей Иванов заработали за 2016 год примерно одинаково — 4,95 млн и 4,88 млн рублей соответственно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по сравнению с 2015 годом их доходы остались на прежнем уровне.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

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В соответствии со сведениями о доходах Анатолия Широкова, опубликованных на сайте Совфеда, он заработал в 2016 году 4,95 млн рублей, его супруга — почти миллион, а несовершеннолетний ребёнок — 634 тыс. рублей. В собственности у сенатора квартира площадью 120,9 квадратных метров, ещё одну в 71,6 кв метров задекларировала его жена. В пользовании у семьи Широковых находится ещё 2 квартиры в 111,8 и 60,5 квадратных метров, но личного транспортного средства в собственности нет.

Представитель Колымы в Совете Федерации Сергей Иванов задекларировал 4,88 млн рублей доходов. Он владеет квартирой в 356 кв м. (ещё одна, 101 кв.м., находится в пользовании), гаражом, машиноместом и нежилым зданием площадью 623 квадрата. Кроме того, в собственности у сенатора четыре автомобиля: две Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz и грузовой двухсекционный транспортёр БВ206Д6Н.

Напомним, что доходы колымских сенаторов за 2015 годы были примерно такими же. Анатолий Широков тогда заработал 5 млн рублей, Сергей Иванов — 4,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, у коллеги магаданских сенаторов с Камчатки Бориса Невзорова доход за 2016 год составил почти 174 млн рублей, а его жена заработала 66 млн.