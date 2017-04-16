Анкара, 16 апреля, 2017, 20:00 — ИА Регнум. По итогам обработки 98,88% бюллетеней большинство граждан Турции проголосовали за расширение полномочий действующего президента и переход от парламентской формы правления к президентской. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на предварительные данные Высшего избирательного совета.

alexeyklyukin Турецкий флаг

Так, на данный момент реформу поддерживают 51,43% граждан страны. Против смены формы правления выступают 48,57% населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Турции состоялся референдум по ряду конституционных изменений, которые предусматривают переход к президентской системе правления.

Поправки в конституцию были уже ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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