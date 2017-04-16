Каменск-Уральский, Свердловская область, 16 апреля, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Каменск-Уральский — третий по величине город Свердловской области. Весну он встретил грязным и неухоженным, о чём и свидетельствуют кадры, сделанные корреспондентом ИА REGNUM.

Елена Миронова ИА REGNUM Аллея на Каменской улице. Ни одной скамейки. Валяются лишь воспоминания

Начнём с хорошей новости. Два месяца жители Каменска-Уральского требовали от Управления социальной политики, клиентской службы Пенсионного фонда России и администрации Красногорского района, которые расположены в здании по улице Строителей, 27, обеспечить доступность к ним инвалидов-колясочников и мам с колясками, а именно почистить пандус у своего крыльца.

Власти тянули два месяца. Не сказать, что журналисты не били во все колокола. Били даже по темечку, включая корреспондента ИА REGNUM. Ещё 2 апреля пандус был завален снегом и льдом.

Елена Миронова ИА REGNUM Ещё 2 апреля пандус был в снегу

Лишь в первых числах апреля пандус вычиcтили. Но было уже поздно: вопросом заинтересовалась прокуратура.

Елена Миронова ИА REGNUM Снег на пандусе убрали

Ещё одна приятность в том, что на Урал, наконец, пришла весна. И на этом хорошие новости для Каменска пока, пожалуй, заканчиваются. Сошедший снег обнажил грязь и неухоженность города. На улицах и аллеях — оттаявший прошлогодний мусор.

Елена Миронова ИА REGNUM Несанкционированная свалка возле офиса страховой компании вряд ли служит привлечению клиентов

Елена Миронова ИА REGNUM Рядовая каменская свалка в будние дни. Здесь, помимо мусора, который тащат и жители, и окрестные магазины, огромное бревно. Кто его принес?

Елена Миронова ИА REGNUM Кем-то потерянная туфелька. А принц нашёлся?

Сохранились и длящиеся годами проблемы. Это не работающие со времён распада СССР фонтаны, разбитые скамейки в парках и неприспособленный для мам с колясками мост через железнодорожные пути.

Елена Миронова ИА REGNUM В советское время Каменск-Уральский славился малыми фонтанами во дворах. Сейчас уродливые останки пугают по вечерам прохожих. И выросло уже поколение каменцев, которые не могут пояснить детям, а что это за обрубок в центре двора. А это был слоненок

Елена Миронова ИА REGNUM Фонтан «Каменный цветок» не работает третье десятилетие

Елена Миронова ИА REGNUM Уже несколько лет не убираются завалы сгоревших гаражей

Некоторые места в городе просто опасны для жизни.

Елена Миронова ИА REGNUM Опасный открытый колодец. В этом месте нет освещения, и в тёмное время суток запросто можно травмироваться

Уборка города, которая едва началась, была прервана из-за непогоды. Тем не менее уже скоро она будет возобновлена. Впереди — субботники.

Елена Миронова ИА REGNUM Мусор дворники убирают, но он вывозится не споро. Вот эти мешки стоят в аллее по улице Строителей уже четыре дня