Варшава, 18 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.

Антинационалистская акция, прошедшая в Польше, вызвала реакцию, которая лишний раз доказала: проблема национализма в Польше не является надуманной. Подробности рассказывает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский в своем анализе наиболее заметных публикаций польской прессы.

Gloswielkopolski.pl Люди вышли на протест

В марше приняли участие несколько сотен человек, включая мэра г. Познань, ученых и деятелей шоу-бизнеса. Стоило одному из демонстрантов произнести речь, в которой национализм был назван реальной угрозой для общества, как последовала реакция. Появившиеся хулиганы забросали выступающих яйцами, демонстранты решили не сдаваться, и завязалась драка. После вмешательства правоохранительных органов нападавшие скрылись, а демонстранты продолжили шествие, но вскоре столкнулись уже с полицейскими. Несколько манифестантов были задержаны.

Тема национализма в его крайнем выражении поднималась в прессе не только в связи со внутренними событиями. Скандальный инцидент произошел на границе с Украиной. Там в Польшу хотел въехать мэр города Чертков с бандеровским флагом на лобовом стекле. Позже в своем блоге он описал недружелюбных пограничников, которые затруднились толково обосновать свое требование убрать флаг. По его словам, поляки мямлили, что «украинские националисты — это плохо», оскорбляя героя Украины Бандеру и связанный с его именем флаг, тем самым буквально залезая в трепетную душу мэра.

Версия польской стороны описывает произошедшее иначе: офицеры пограничной службы предельно четко объяснили, что бандеровский флаг вызывает определенные ассоциации у поляков, и наличие такого флага на автомобиле может навредить его владельцу. Этот случай сильно оживил общественную дискуссию о необходимости запрета бандеровской символики в Польше. Не пора ли прекратить демонстрацию и прославление знаков, символизирующих геноцид поляков?

Как польские СМИ освещают другие громкие случаи, в том числе осквернение вандалами могил советских воинов, читайте в обзоре: В Польше демонстрантов избивают одновременно хулиганы и полиция

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