Мариуполь, ДНР, 3 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Мариуполе стартовало восстановление старой водонапорной башни со столетней историей, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

ППК «ЕЗСС

Башня была построена ещё в 1910 году по проекту известного архитектора Виктора Нильсена. Восстановительные работы исторического строения планируют завершить к июню. Как рассказали строители, при восстановлении водонапорной башни сохранят исторические элементы, а также смотровую площадку, с которой открывается вид на панорамные виды города с высоты 30 метров.

Уже удалось устранить конструктивные повреждения башни: строители приступили к закрытию её теплового контура. Также специалисты обновляют кровлю и инженерные коммуникации, ведут внутренние и внешние отделочные работы.

Кроме того, по спецзаказу создали и уже установили уникальные оконные блоки с полукруглыми арочными сводами.

«Внутри башни будут отреставрированы сохранившиеся батареи, произведённые ещё в дореволюционное время, а также деревянный паркет и фрагмент исторического резервуара для воды на верхнем этаже», — рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

28 марта ИА Регнум писало, что японского журналиста, посетившего новые российские регионы, удивила обстановка и темпы восстановления населённых пунктов. Так, он отметил, что жители Мариуполя не испытывают влияния конфликта на жизнь. Японца, в частности, поразили отсутствие проблем с продуктами в городских магазинах и совершенно спокойная атмосфера.

В Мариуполе японский журналист ожидал встретить множество проукраински настроенных граждан, но ему пришлось признать, что прогнозы не оправдались. Мариупольцы, напротив, рассказывали о насилии и унижении со стороны украинских военных. Одна из женщина поделилась воспоминанием о том, как солдаты ВСУ отказались выпустить её из города с больным ребёнком, пригрозив расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.