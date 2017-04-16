Донецк, 16 апреля, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Svoboda24.ru ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пасхальную ночь. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня стреляют, в основном только стрелковое оружие, но посмотрим, праздник только начался», — сказал Захарченко.

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий выразил надежду, что мирное решение конфликта в Донбассе будет найдено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Контактная группа в Минске в конце марта пришла к соглашению, что с 1 апреля в Донбассе вводится режим прекращения огня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал приказ Министерству обороны и Генштабу ВСУ о введении режима перемирия в Донбассе.

Однако приказ Порошенко так и не был выполнен. Украинские силовики продолжают систематические обстрелы территории ДНР и ЛНР.