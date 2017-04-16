Горно-Алтайск, 16 апреля, 2017, 04:45 — ИА Регнум.

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра города Горно-Алтайска Виктора Облогина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Об этом ИА REGNUM сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Александр Тырышкин Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин

По версии следствия, в период с апреля 2012 года по август 2013 года Облогин, используя свои служебные полномочия, похитил принадлежащий муниципальному образованию легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. При том, что стоимость машины составляла 1,52 млн рублей, с помощью фальсификации документов ее цена была определена в 807,8 тыс. рублей.

«Кроме того, в 2012—2014 году Облогин организовал незаконное изъятие выделенных для реализации муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства средств федерального и регионального бюджетов путем предоставления ряду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей субсидий с условием возврата в местный бюджет не менее 20% от полученных сумм. Хозяйствующие субъекты вынужденно перечислили на счет администрации города более 17,4 млн рублей под видом спонсорской и благотворительной помощи», — говорится в сообщении.

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Также Облогин обвиняется в том, что, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, в 2011—2012 годах предоставил этому юридическому лицу семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей. Обязанности по муниципальным гарантиям компания не исполнила. В результате действий Облогина во исполнение данных гарантий с муниципального образования на основании исполнительных листов взыскан долг в размере не менее 107,5 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого — жилой дом, 2 земельных участка и иную недвижимость.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное преследование Виктора Облогина было одним из самых резонансных событий в Республике Алтай в прошлом году. После возбуждения уголовного дела Облогин и его сторонники обвинили правоохранительные органы в исполнении некоего «политического заказа» с целью не допустить градоначальника до участия в выборах депутатов Госдумы. Силовики неоднократно заявляли, что «у нас был и остается один государственный заказ — от имени народа бороться с коррупцией». «Поэтому вместо пустых, ни к чему не обязывающих заявлений мэру следовало бы оказать всяческое содействие в расследовании», — говорилось в одном из заявлений местного СУСК.

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Весной прошлого года мэр сумел поучаствовать в праймериз, однако получил лишь четвертый результат, в связи с чем обвинил единороссов «в подтасовке результатов». Вскоре после праймериз Облогин был задержан и помещен под домашний арест, а суд отстранил его от должности мэра на период расследования уголовного дела.

Де-факто руководителем городской администрации стала Ольга Сафронова, которая до этого была одним из заместителей главы Республики Алтай Александра Бердникова.

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Осенью этого года полномочия Облогина и городского совета истекают. В связи с новой системой формирования органов муниципальной власти, мэр теперь будет избираться из числа депутатов, а глава администрации — назначаться по конкурсу.