Москва, 16 апреля, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия» в 2017 году стала 21-летняя Полина Попова, представительница Свердловской области. Девушка получила корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более $1 млн, денежный приз и автомобиль.

Hans Корона

Но главное — теперь Попова имеет право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Заключительный тур конкурса состоялся в субботу, 15 апреля, в концертном зале Барвиха Luxury Village. За звание «Мисс Россия» боролись в финале 50 представительниц разных регионов страны. В частности, впервые в конкурсе принимали участие претендентки из Сыктывкара и Сахалина.

«Мисс Россия» выиграла 3 млн рублей и автомобиль. Как призналась Попова, она пока не планирует тратить денежный приз, поскольку работает топ-моделью в Азии, США и Европе и имеет хороший заработок.

Победительница конкурса сказала, что изучает китайский язык и ранее намеревалась уехать на обучение в КНР, однако сейчас ее планы изменились. По словам Полины Поповой, возможно, она продолжит изучать китайский язык в московском вузе.

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова (Москва), второй вице-мисс — Альбина Ахтямова (Башкирия).