Пхеньян, 16 апреля, 2017, 02:23 — ИА Регнум.

Сегодня, 16 апреля, Северная Корея осуществила неудачный ракетный запуск в районе города Синпхо. Это произошло на следующий день после того, как в КНДР состоялся военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на начальника штаба вооружённых сил Южной Кореи.

Mil.ru Пуск ракеты

Начальник штаба заявил, что Пхеньян предпринял попытку запуска неопределённой ракеты. Однако она закончилась неудачно.

Отмечается, что северокорейские власти предприняли попытку ракетного запуска после того, как за день до этого в Пхеньяне были показаны новые баллистические ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на параде 15 апреля КНДР представила свою военную технику. Среди представленной техники — баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) «Пуккыксон-2», что является первым публичным показом таких ракет.

На параде была показана и другая новая военная техника Северной Кореи. В частности, танки, самоходные артиллерийские установки и проч. В мероприятии принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Читайте также: Посол РФ в КНДР: Ракетные испытания в Северной Корее пройдут в апреле