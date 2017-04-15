Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Тысячи людей в субботу, 15 апреля, в США вышли на улицы с протестами. В частности, собравшиеся в Нью-Йорке требовали, чтобы президент страны Дональд Трамп опубликовал свою налоговую декларацию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Демонстранты начали свое шествие в Брайант-парке. Как отмечает издание, там собралось около пяти тысяч человек. Примечательно, что акция проходит в преддверии дня уплаты налогов в стране.

Протестующие окрестили свой митинг «Налоговым маршем». Таким образом они хотят привлечь внимание как можно большего количества людей к отказу американского лидера опубликовать свою налоговую декларацию.

Помимо марша в Нью-Йорке, аналогичные мероприятия проводятся еще в 150 городах США. Например, демонстрации проходят в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Такие данные приводят организаторы.

Кроме того, подобные протестные акции планируется провести также в Японии, некоторых странах Европы и Новой Зеландии.

Напомним, что еще в сентябре 2016 года, то есть во время предвыборной кампании, Трамп говорил, что не считает, что публикация его налоговой декларации может быть интересна кому-то, кроме прессы. Так Дональд Трамп стал первым за 40 лет в США президентом, которые не стал предоставлять общественности налоговую декларацию.

Многие противники республиканца выразили недовольство такой позицией. В результате в феврале 2017 года около 620 тыс. человек подписали петицию с требованием раскрыть налоговые данные президента.