Рим, 15 апреля, 2017, 22:26 — ИА Регнум.

В Италии на 118-м году жизни скончалась местная жительница Эмма Морано, считавшаяся старейшим человеком на Земле. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Эмма Морано. 1930

Трагедия произошла в субботу, 15 апреля, в городе Вербания на севере страны.

«Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в Пьемонте, — говорится в сообщении. — Она была последним живущим человеком, родившимся в XIX веке».

Главным секретом своего долголетия Эмма называла «генетические особенности» и «особую диету из яиц». Женщина была признана старейшей жительницей планеты в мае 2016 года после смерти 116-летней граждански США Сюзанны Мушатт Джонс.