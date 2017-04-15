Санкт-Петербург, 15 апреля, 2017, 22:29 — ИА Регнум. За несколько часов до встречи Пасхи в Санкт-Петербурге начался снегопад, сопровождаемый метелью. Улицы Северной столицы, которая едва пришла в себя от снежного бурана, обрушившегося на город 13 апреля, вновь покрываются слоем снега. При северном ветре и температуре минус 3 градуса всё это создает у горожан и гостей Петербурга ощущение, сходное с ожиданием Рождества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM В середине апреля в Петербург пришла зима

Однако, несмотря на сюрпризы погоды, в городе на Неве всё готово к встрече Пасхи Христовой. В ночь на 16 апреля во всех православных храмах Санкт-Петербурга пройдут ночные праздничные богослужения с крестным ходами.

Около 22:00 в аэропорт «Пулково» из Иерусалима прибыл самолет с частицей Благодатного огня. Лампады с огнем, являющимся одним из символов праздника, доставят во все православные храмы города.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в пасхальную ночь возглавит богослужение в Казанском кафедральном соборе.

В своем Пасхальном послании владыка Варсонофий отметил, что «Пасха — это поддержка наших душевных сил <…> вдохновение всем на достойный труд там, где поставил каждого из нас Промысел Божий».

Митрополит также напомнил, что в 2017 году особо вспоминается «подвиг святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, многие из которых взошли на свой крестный путь здесь, в Санкт-Петербурге».

«Приложим все усилия, чтобы о духовном подвиге наших соотечественников узнали современники, чтобы жители России не повторили ошибок, которые потрясли наше Отечество сто лет назад», — заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

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В этом году православная и католическая Пасха совпали по времени. Петербургские католики торжественно отметят Воскресение Христово. Так, например, в храме Святой Екатерины на Невском проспекте в полдень 16 апреля начнется торжественная Святая Месса, а после нее — пасхальный праздник прихода.

Карина Саввина ИА REGNUM Снег на Невском проспекте

Петербургский метрополитен в ночь с 15 на 16 апреля, когда верующие встречают праздник Пасхи, будет работать без ночного технологического перерыва. Проезд в метро Петербурга в период с 02:00 до 04:30 16 апреля будет осуществляться как по жетонам, так и по проездным билетам. Но в кассах в это время можно будет приобрести только жетоны за наличный расчет.

Добавим, что обеспечивать правопорядок во время пасхальных праздников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут около 3200 полицейских. Как отметили в пресс-службе регионального Главка МВД, мероприятия пройдут более чем на 400 площадках Петербурга и более чем на 170 площадках Ленобласти. Помимо сотрудников МВД, к охране общественного порядка также привлечены добровольные народные дружины и частные охранные предприятия.