Москва, 15 апреля, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа тащат «под белые рученьки» в сторону, которая еще более опасна, чем курс его предшественника Барака Обамы, заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Василий Хромов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог подчеркивает, что главу Белого дома «ведут четко в направлении, которое составляет большую угрозу, чем Обама», поэтому в сложившихся условиях необходимо переводить отношения с Западом в новое качество. Главное, отметил политолог, для России — это избежать прямого ядерного столкновения с Западом.

«Но оно каждый день может начаться. Каждый день!», — подчеркнул Кургинян. «В том числе, и на Украине, куда поступают все новые и новые американские подразделения 45-й бригады армии США, в которой больше всего специалистов по русскому языку».

«Мы не знаем, что и когда состоится. Накал стал таким, каким он не был никогда, потому что в Карибском кризисе была советская система», — добавил политолог. «Всё это зависло над бездной катастрофы. А тут есть провоцирующая слабость».

Напомним, 7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс. Нанесение удар по Сирии было осуществлено во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Решение нанести удар было мотивировано химической атакой, якобы совершенной официальным Дамаском.