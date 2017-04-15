«Дональда Трампа заставляют идти дальше Барака Обамы»
Москва, 15 апреля, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа тащат «под белые рученьки» в сторону, которая еще более опасна, чем курс его предшественника Барака Обамы, заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Политолог подчеркивает, что главу Белого дома «ведут четко в направлении, которое составляет большую угрозу, чем Обама», поэтому в сложившихся условиях необходимо переводить отношения с Западом в новое качество. Главное, отметил политолог, для России — это избежать прямого ядерного столкновения с Западом.
«Но оно каждый день может начаться. Каждый день!», — подчеркнул Кургинян. «В том числе, и на Украине, куда поступают все новые и новые американские подразделения 45-й бригады армии США, в которой больше всего специалистов по русскому языку».
«Мы не знаем, что и когда состоится. Накал стал таким, каким он не был никогда, потому что в Карибском кризисе была советская система», — добавил политолог. «Всё это зависло над бездной катастрофы. А тут есть провоцирующая слабость».
Напомним, 7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс. Нанесение удар по Сирии было осуществлено во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Решение нанести удар было мотивировано химической атакой, якобы совершенной официальным Дамаском.