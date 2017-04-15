Ташкент, 15 апреля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В связи с увеличением количества машин в столице хокимиятом (администрацией) Ташкента разработан проект постановления о мерах по упорядочиванию мест хранения автотранспортных средств, рассчитанного на 2017−2021 годы, сообщает Коммерсант.уз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Издание сообщает со ссылкой на столичное ГУВД, что с 31 декабря 2014 года по 1 марта 2017 года количество автомобилей в Ташкенте увеличилось на 19% и составило 420 105 единиц. Власти Ташкента намерены снести частные гаражи и построить на их месте многоэтажные наземные бесплатные парковки.

«Беспорядочно расположенные внутри жилых массивов железобетонные гаражи, не отвечающие к тому же нормам пожарной безопасности, на сегодняшний день занимают 25,63 га. Гаражи также используются не по назначению: для хранения макулатуры и другого вторсырья, различных бытовых отходов, что не отвечает нормам санитарии. Зачастую эти сооружения создают трудности для проезда машин скорой помощи и пожарных машин в экстренных ситуациях. Помимо этого, 69,16 га земли занимают стоянки юридических лиц, которые также не соответствуют современным требованиям», — отмечает издание.

Снос гаражей внутри жилых массивов, по мнению властей, также позволит получить дополнительную площадь для строительства детских игровых площадок.

Кроме того, в городе будут возведены платные многоуровневые паркинги на средства частных предпринимателей. Проекты строительства, разработанные с учетом санитарных и экологических норм, будут переданы предпринимателям для реализации.

«Это будут платные закрытые двух-, трех‑ и и шестиэтажные стоянки, рассчитанные на 80, 144 и 480 и 532 парковочных места соответственно. Автостоянки также будут построены возле крупных ресторанов и торговых комплексов, расположенных вблизи центральных дорог», — говорится в публикацию.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, отсутствие в Ташкенте парковочных мест является огромной проблемой для столичных автомобилистов. Из-за отсутствия таковых водители вынуждены оставлять транспортные средства прямо у дороги, что затрудняет движение автомобилей и создает пробки.

Зачастую, транспортные средства закрывают вход в подъезды жилых домов, что нередко провоцирует конфликт между жителями.

Одной из причин того, что дворы жилых массивов заполнены автомобилями является и то, что власти Ташкента за последние несколько лет снесли практически все гаражи в городе.

Власти объясняли такие действия тем, что на месте старых гаражей будут построены современные парковки, однако, нередко на их месте возникали коммерческие объекты-магазины, офисы и другое.

При этом, за снесенные гаражи городские власти не предлагали какой-либо компенсации.