Москва, 15 апреля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Внедрение в российскую практику западных ювенальных норм по изъятию детей из родных семей производится некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа. Об этом заявила на III съезде общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» член Общественной палаты РФ Людмила Виноградова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антиювенальный плакат

Зачастую руководители неправительственных структур, продвигающих ювенальную юстицию в России, одновременно занимают государственные посты и таким образом сращивают административные ресурсы и зарубежное финансирование для достижения своих далеко не однозначных целей.

Неправительственные фонды и организации разрабатывают методические рекомендации для региональных органов государственной власти. С подачи таких гибридных структур затем создаются комиссии, включающие в себя представителей министерств и ведомств государства, фактически легитимизирующих своим участием сомнительные постановления и рекомендации. Зачастую эти документы противоречат нормам федеральных законов.

Одной из главных задач «ювенальщиков» фактически открыто провозглашается коммерциализация социальной сферы государственной политики и формирование рынка социальных услуг. Важнейшим игроком на этом рынке, по их заявлениям, должны стать сетевые структуры с сомнительной юридической ответственностью.

Кроме того, в планы «ювенальщиков» входит переподготовка работников опеки и социальной сферы по методикам, которые фактически не контролируются никем. Схема работы этих организаций такова: сначала отмониториваются регионы России, затем переформатировать по своим методичкам работу органов опеки, подготовить кадры для работы, нужной разнообразным международным фондам и организациям.

Это создает возможность контролировать социальную ситуацию в семьях, вычислять наименее защищенные из них, «выявлять» необходимость изъятия детей из этих семей и снова перераспределять под этими предлогами финансовые потоки в социальных сферах российских регионов.

В результате дети, отобранные у кровных родителей, поручаются попечению приемных семей, выбранных этими же НКО. Приемные семьи за предоставление услуг по попечению получают немалые деньги из госбюджета, в то время как денежные пособия для бедствующих кровных родителей остаются мизерными.

Получается очень интересная ситуация, при которой денег на социальную поддержку кровных родителей государство не выделяет, но щедро оплачивает услуги приемных родителей, под надзор которых передаются дети, отнятые у бедных (при этом зачастую работающих) родителей.

Стоит отметить, что исполнение на местах многочисленных продвинутых через гибридные структуры постановлений и рекомендаций выливается в прямое нарушение федерального законодательства и статей Конституции. Затем включается «замкнутый круг», фактически освобождающий представителей исполнительной власти от ответственности за нарушения норм закона.

Более того, добросовестные работники органов опеки, не желающие исполнять незаконные решения, оказываются незащищенными от мер дисциплинарного воздействия своего руководства, заключила Виноградова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве проходит III съезд общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление».