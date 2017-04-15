Москва, 15 апреля, 2017, 17:09 — ИА Регнум.



Григорий Фадеев ИА REGNUM Елена Мизулина

Благодаря совместным усилиям патриотической общественности, противостоящей внедрению в России ювенальной юстиции, удалось отклонить ряд пагубных инициатив, например, так называемый «закон о шлепках» и законопроект о системе «Контингент». Однако в действительности механизм ювенальной юстиции в стране уже создан, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Омской области Елена Мизулина.

«Мы с сожалением должны признать — да, механизм ювенальной юстиции создан, правда он так не называется, а рядится под другие знамена — профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, профилактику детской безнадзорности», — сказала сенатор во время своего выступления на III Съезде всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».

По ее словам, волк и в овечьей шкуре остается волком, так как суть ювенальной юстиции заключается в изъятии ребенка из кровной семьи и помещении в замещающую. «Это суррогатные институты, которые могут и всегда стремятся, если их не остановить, паразитировать на человеческих бедах, семейных бедах и проблемах», — отметила Мизулина.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Делегаты III съезда РВС

Она отметила, что сейчас перед обществом стоят новые вызовы. Первый связан с отклоненным законопроектом о системе «Контингент», которому было посвящено заседание специальной комиссии в Государственной думе 14 апреля. В течение месяца, до 14 мая, необходимо сформулировать предложения на новую редакцию этого закона, подготовленную Министерством образования.

«Я полагаю, что мы должны предоставить очень содержательное обсуждение этого закона», — добавила она. — «Дело в том, что часть родителей введены в заблуждение и полагают, что есть польза от этого закона».

Пётр Данилов ИА REGNUM III съезд РВС. Москва, 15 апреля 2017 года

Второй очень серьезный вызов, против которого необходимо выступить родительской общественности — это психологизация школ, отмечает Мизулина. Считается, что в каждой школе должен быть психолог, но ведь он является специалистом, который владеет методами воздействия, в том числе манипулятивными, на психику, на душу ребенка. Это тоже вписывается в ювенальные технологии.

И еще один вызов — внедрение беби-боксов, устройств для анонимного оставления младенцев. Инициатива об установке беби-боксов отдана сейчас на откуп руководству регионов. Получается, что губернатор, одобривший инициативу, вместо того, чтобы оказывать поддержку матерям, будет способствовать тому, что мать, отказываясь от ребенка, губит душу. А если называть вещи своими именами, беби-боксы способствуют формированию анонимного рынка детей.

Пётр Данилов ИА REGNUM Елена Мизулина

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2017 года в Москве в Театре Эстрады проходит III экстренный Съезд всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление».

С приветственным словом перед делегатами и участниками съезда выступили заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина и вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой.