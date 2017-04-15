Москва, 15 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум.



Григорий Фадеев ИА REGNUM Ирина Яковлевна Медведева

Выступая перед делегатами III Съезда РВС, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Ирина Яковлевна Медведева отметила, что проведение III Съезда РВС 15 апреля, в «Великую субботу», затрудняет для людей верующих подготовку к Пасхе, но никакой, даже самый священный праздник, не может быть основанием для уклонения от исполнения гражданского и человеческого долга.

Ведь если бы известие о начале Великой Отечественной войны застало верующих Советского союза в момент религиозных празднеств, это не стало бы для них поводом не встать в строй защитников Отечества.

Святитель Филарет Московский, которого иногда именовали русским Златоустом, говорил, что человек, незаботящийся о земном своем Отечестве, неблагонадежен для Отечества небесного.

Сегодняшние фашисты применяют методы пострашнее газовых камер и массовых убийств. Нынешние фашисты борются не против расы или социального слоя. Они борются против человека как такового.

Изъятие детей из бедных семей — лишь промежуточное действие строителей антижизни, которое затем распространится на всех. Это посягательство не только на общечеловеческие ценности. Это покушение на кровную связь детей и родителей, самую сильную связь в этом мире, имеющую в том числе и необъяснимую мистическую природу. Эта связь нерасторжима даже в случае ссоры выросших детей со своими родителями.

Пётр Данилов ИА REGNUM Ирина Яковлевна Медведева

Противостоять этому покушению на человечность можно путем усиления человеческого в самом себе.

Собравшиеся на Съезд люди верны человечности и верны своему Отечеству.

Пусть лишь малое число верных Христу людей знало в день Пасхи о Воскресении Спасителя, но оклеветанная истина — оправдается, поруганная любовь — победит, убитая жизнь — воскреснет.

15 апреля 2017 года в Москве проходит III съезд общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление».