Ирина Медведева: Ювенальная юстиция выстраивает систему антижизни
Москва, 15 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум.
Выступая перед делегатами III Съезда РВС, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Ирина Яковлевна Медведева отметила, что проведение III Съезда РВС 15 апреля, в «Великую субботу», затрудняет для людей верующих подготовку к Пасхе, но никакой, даже самый священный праздник, не может быть основанием для уклонения от исполнения гражданского и человеческого долга.
Ведь если бы известие о начале Великой Отечественной войны застало верующих Советского союза в момент религиозных празднеств, это не стало бы для них поводом не встать в строй защитников Отечества.
Святитель Филарет Московский, которого иногда именовали русским Златоустом, говорил, что человек, незаботящийся о земном своем Отечестве, неблагонадежен для Отечества небесного.
Сегодняшние фашисты применяют методы пострашнее газовых камер и массовых убийств. Нынешние фашисты борются не против расы или социального слоя. Они борются против человека как такового.
Изъятие детей из бедных семей — лишь промежуточное действие строителей антижизни, которое затем распространится на всех. Это посягательство не только на общечеловеческие ценности. Это покушение на кровную связь детей и родителей, самую сильную связь в этом мире, имеющую в том числе и необъяснимую мистическую природу. Эта связь нерасторжима даже в случае ссоры выросших детей со своими родителями.
Противостоять этому покушению на человечность можно путем усиления человеческого в самом себе.
Собравшиеся на Съезд люди верны человечности и верны своему Отечеству.
Пусть лишь малое число верных Христу людей знало в день Пасхи о Воскресении Спасителя, но оклеветанная истина — оправдается, поруганная любовь — победит, убитая жизнь — воскреснет.
15 апреля 2017 года в Москве проходит III съезд общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление».