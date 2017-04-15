Москва, 15 апреля, 2017, 13:26 — ИА Регнум.



Гиперзвуковая ракета «Циркон»

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе испытаний достигла восьми скоростей звука. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что в ходе испытаний было подтверждено, что скорость ракеты «Циркон» на марше достигает 8 Махов — число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полёта.

Уточняется, что ракеты «Циркон» могут быть запущены из универсальных пусковых установок ЗС-14.

Напомним, принятие на вооружение «Цирконов» ожидается в 2018 году. Они должны заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».