Астана, 17 апреля, 2017, 01:40 — ИА Регнум.

Уже в середине XIX века казахские земли стали «испытательной площадкой» принципов местного самоуправления, благодаря воплощению идей прогрессивного русского политика Михаила Михайловича Сперанского. О том, какое влияние эти идеи оказали на внутреннее устройство жизни юго-восточных земель Российской империи, читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Марата Шибутова.

Александр Варнек. Сперанский Михаил Михайлович. 1824

Вопрос о местном самоуправлении особенно актуально зазвучал в Казахстане сейчас, в эпоху демократических преобразований и более или менее вдумчивого переноса западных моделей на восточную почву. Поэтому есть смысл обратиться к историческим источникам, чтобы удостовериться в наличии опыта и традиции в том или ином подходе к самоуправлению.

Российская империя не была по своему смыслу той «тюрьмой народов», какой ее пытались изобразить недружественно настроенные европейские публицисты. Понимая культурные особенности каждого крупного региона, входившего в состав необъятной страны, центральное правительство давало большие полномочия местному самоуправлению. В истории Казахстана этот факт нашел отражение в «Уставе о сибирских киргизах» от 1822 года, определившем принципы выборности должностных лиц и администрирования территорий.

О прогрессивности системы свидетельствует множество фактов. Например, такой: избранные в органы власти казахи сразу приравнивались, согласно «Табелю о рангах», к гражданским чиновникам и военным Российской империи. А трехкратное избрание на одну из высших местных должностей позволяло претендовать на дворянское звание.

Подробно о традиции местного самоуправления в Казахстане читайте в статье «10 фактов о местном самоуправлении у казахов Российской империи»

Читайте эту и другие статьи Марата Шибутова