Москва, 15 апреля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Экс-командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов, присоединившийся к так называемому «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит в Мосуле. Об этом сегодня, 15 апреля, пишет The Times со ссылкой на собственный источник в Ираке.

dimitrisvetsikas Кровь на асфальте

Издание называет Халимова военным министром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сообщает, что он был убит с третьей попытки в результате авиаудара в западной части Мосула.

Напомним, Гулмурод Халимов, будучи действующим главой ОМОН Министерства внутренних дел Таджикистана, пропал в апреле 2015 года. Спустя две недели в интернете появилось видео, на котором он объявляет о том, что примкнул к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уехал в Сирию.

В августе 2016 года заместитель помощника госсекретаря США Курт Райс сообщил, что американское правительство рассматривает Халимова как одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и назначило вознаграждение в $3 млн за информацию о нем. Дело в том, что Халимов ранее проходил в США специальные курсы по предотвращению терактов, знаком с методами борьбы с терроризмом и может использовать полученные навыки. Об этом факте он, кстати, упомянул в своем видео-обращении.

Уже в начале сентября иракские СМИ сообщили о назначении экс-командира таджикистанского ОМОН военным министром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).