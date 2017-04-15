Москва, 15 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В рамках «Московского международного салона образования», который проходит в Москве с 12 по 15 апреля, состоялась панельная дискуссия «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов: формирование драйверов глобального образования». Как сообщает сегодня, 15 апреля, ИА REGNUM, участниками встречи стали студенты, представители профессионального сообщества, партнёрских организаций ВФМС 2017.

Fmje.org Эмблема «Всемирного фестиваля молодёжи и студентов»

На мероприятии представили нескольких направлений дискуссионной и научно-образовательной программ фестиваля. Спикеры рассказали подробности программы в рамках своих тематических блоков. Среди выступающих — заместитель директора Европейского учебного института МГИМО МИД России, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов, проректор НИУ ВШЭ Игорь Чириков, проректор МАРХИ по образованию в области градостроительства и урбанистики Михаил Шубенков, исполнительный директор и один из инициаторов создания Международной ассоциации корпоративного образования (МАКО) Ольга Голышенкова, начальник отдела проектных лабораторий Парка науки и искусства «Сириус» Игорь Асонов, директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская, сопредседатель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

«Формирование людей будущего — наша главная задача», — отметила Ольга Голышенкова, представляя партнёров, принимающих участие в формировании научно-образовательного потока программы «Индустрии 2035», среди них госкорпорация «Роскосмос», госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон» и другие. Также спикер рассказала о важности современных технологий и непрекращающемся интересе к развитию в этой сфере у молодёжи.

Обсудили и участие молодёжи в направлении «Глобальная политика и международная безопасность. Вызовы будущего». Заместитель директора Европейского учебного института МГИМО МИД России, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов коротко обозначил основные тематические блоки направления и подчеркнул важность обеспечения вовлечённости молодого поколения в глобальные проекты и понимания ответственности за общее будущее.

В ходе дискуссии стартовала серия подписаний партнёрских соглашений с головными партнёрскими организациями дискуссионной и научно-образовательной программы фестиваля.

Напомним, с 14 по 22 апреля по всей России проходит серия мероприятий, приуроченная к празднованию полугода до старта фестиваля.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

На фестивале будет помогать добровольческий корпус #ВолонтёрыМира, в его состав войдут 5000 добровольцев как из России, так и из других стран мира. Обучение команды будет проходить в 20 волонтёрских центрах России по привлечению и подготовке волонтёров, а 21 станет волонтёрский центр в Сочи, который будет реализовывать программу «Городские волонтёры».

Впервые в своей истории в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдёт 14 октября в Москве. И 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский. Следить за подготовкой фестиваля молодёжи в России и за рубежом в социальных сетях можно по официальным тематическим хештегам #ЯФестиваль (#ImFest) и #мыбудущее (#wearefuture).

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