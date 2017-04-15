Пхеньян, 15 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум.



Флаг северной Кореи

Посол Российской Федерации Александр Мацегора в Пхеньяне заявил, что КНДР может провести очередные ядерные или баллистические испытания 15 или 25 апреля. Об этом Мацегора заявил сегодня, 15 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат напомнил, что какое-то время назад в КНДР состоялись испытания нового ракетного двигателя. «Ким Чен Ын сказал, что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. То есть можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать какие-то свои достижения в области ракетной техник», — сказал Мацегора.

Он считает, что испытания могут быть приурочены к какому-нибудь празднику.

15 апреля в КНДР отмечают день рождения основателя страны Ким Ир Сена, который является дедом нынешнего руководителя Ким Чен Ына.

25 апреля в КНДР отмечается день основания Корейской народной армии. В этом году будет отмечаться 85-я годовщина дня основания КНА.