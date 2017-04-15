Пхеньян, 15 апреля, 2017, 05:52 — ИА Регнум.



J.A. de Roo Ким Ир Сен и Ким Чен Ир

Пхеньян готовится к масштабному военному параду по случаю «Дня солнца» — 105-й годовщины со дня рождения создателя северокорейского государства Ким Ир Сена, который призван также послужить демонстрацией военной силы КНДР, передаёт южнокорейское агентство «Рёнхап».

По сведениям агентства, нынешний парад может стать самым масштабным за всю историю Северной Кореи. На нём КНДР может представить свои последние ракетные и другие военные разработки.

Как передаёт Agence France-Presse, в Пхеньяне зафиксировано большое количество военных подразделений. Сотни грузовиков с военнослужащими выстроились вдоль реки Тэдонган для подготовки к мероприятию.

По сообщениям СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын, являющийся внуком Ким Ир Сена, уже прибыл на центральную площадь Пхеньяна. Он будет принимать парад в качестве верховного главнокомандующего.

Ранее различные источники в США и Южной Корее сообщали, что Пхеньян может провести 15 апреля очередное, шестое по счёту, ядерное испытание. В ночь на 14 апреля появилась информация, что США готовы нанести превентивный удар ракетами с неядерными боеголовками по территории КНДР для предотвращения возможных испытаний. В Пентагоне не стали исключать такую возможность, однако более подробные комментарии давать оказались.

У побережья Корейского полуострова в настоящее время находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Вечером 14 апреля также стало известно, что США направили в Южно-Китайское море «для проведения рутинных операций» ракетный эсминец Stethem, дислоцировавшийся в Йокосуке (Япония).

Тем временем Генштаб Вооружённых сил КНДР выступил с заявлением о готовности в случае агрессии со стороны США нанести превентивный удар по американским военным базам в Осане, Кунсане и Пхентхэке, а также по резиденции президента Южной Кореи «Чхонвадэ» в Сеуле.

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