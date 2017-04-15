Вашингтон, 15 апреля, 2017, 04:33 — ИА Регнум.



Флаг Китая

США не стали вносить Китай в список «валютных манипуляторов» вопреки предвыборным обещаниям президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствует доклад Минфина США по ситуации в международной экономике и валютной политике, подготовленный для Конгресса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Китай продолжает проводить широкую политику, ограничивающую доступ на свои рынки импортируемых товаров и услуг, а также поддерживает ограничительный режим инвестиций, который отрицательно сказывается на иностранных инвесторах», — говорится в документе, обнародованном пресс-службой Минфина США.

Вместе с тем отмечается, что политика «ни одного из основных торговых партнёров Соединённых Штатов не подпадает под критерии (определяющие «валютных манипуляторов» — прим. ИА REGNUM ) на текущий отчётный период».

При этом ведомство сформировало список мониторинга, включающий «крупных торговых партнёров, валютные действия которых заслуживают пристального внимания». В него вошли Китай, Германия, Япония, Южная Корея, Швейцария и Тайвань.

Напомним, 12 апреля Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что «Китай не манипулирует курсом валют». При этом, как в своей предвыборной кампании, так и после вступления в должность Трамп обрушивался с жёсткой критикой на Пекин, заявляя, что руководство КНР сознательно занижает курс своей валюты, чтобы китайские производители имели преимущества перед американскими.

В этой связи Трамп обещал объявить Китай «валютным манипулятором» и поднять торговые тарифы на продукцию китайского производства вплоть до 45% от её стоимости.