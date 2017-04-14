Лиссабон, 15 апреля, 2017, 00:24 — ИА Регнум.

14 апреля на стадионе «Ду Бонфин» был разыгран матч 29-го тура Португальской Премьер-лиги между командами «Витория Сетубал» и «Спортинг». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «львов».

Sporting.pt «Витория Сетубал» — «Спортинг» 0:3

На 20-й минуте матча португальский вингер Желсон Мартинш открыл счет, добив мяч в пустые ворота после ошибки вратаря — 0:1.

В начале второго тайма португальский опорный полузащитник Вильям Карвальо удвоил преимущество гостей ударом головы после подачи Бруно Сезара — 0:2.

Через 6 минут голландский форвард Бас Дост довел счет до разгромного после поперечной передачи Алана Руиса — 0:3.

Статистика матча («Витория"/"Спортинг»)

Удары 6/11

Удары в створ 3/5

Владение 46%/54%

Фолы 18/21

На данный момент «Витория» идет на 11-й строчке с 35-ю очками. «Львы» остались на 3-й позиции с 63-мя очками.

Составы на матч:

«Витория»: Варела, Венансиу, Кардосо, Фернандеш, Пинту, Бонилья, Агу, Карвальо, Перейра, Амарал, Эдинью.

«Спортинг»: Патрисиу, Семедо, Коатес, Скелотто, Сезар, Карвальо, Зегелар, Мартинш, Руис, Дост.

Главный арбитр матча: Жоао Педро Силва Пиньеро.

Предупреждения: Пинту — 22, Фернандеш — 28, Скелотто — 30, Зегелар — 31, Руис — 51, Перейра — 72.

Голы: Мартинш 20 — 0:1, Карвальо 55 — 0:2, Дост 61 — 0:3.