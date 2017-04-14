Вашингтон, 15 апреля, 2017, 00:20 — ИА Регнум.



Naval Surface Warriors На борту эсминца Stethem ВМФ США

Власти США на данный момент не планируют наносить удары по Корейской Народно-Демократической Республике, даже если эта страна проведет очередные ядерные или баллистические испытания. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что Вашингтон не намерен в ближайшее время нападать на Северную Корею, даже в том случае, если Пхеньян проведет очередное испытание ядерного оружия.

При этом источник подчеркнул, что планы могут резко измениться, если КНДР попытается запустить ракеты по территории Южной Кореи и Японии.

Президент США Дональд Трамп и его команда рассчитывают, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация согласятся на более жесткие санкции против КНДР по линии Организации Объединенных Наций, если Пхеньян проведен новые ядерные или баллистические испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ считает, что КНДР проведет очередные ядерные или баллистические испытания 15 апреля в день рождения основателя страны — Ким Ир Сена.

Власти США ранее заявили, что не позволят Северной Кореи провести эти испытания и стали сосредотачивать свой флот у берегов КНДР.