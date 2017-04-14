Вашингтон, 14 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум.



Naval Surface Warriors На борту эсминца Stethem ВМФ США

США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба ВМС США.

Сообщается, что в Южно-Китайское море направлен ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония). Уточняется, что эсминец будет проводить рутинные операции в Южно-Китайском море.

При этом пресс-служба ВМС США подчеркивает, что решение об отправке в Южно-Китайское море эсминца Stethem принято в связи с повышенной напряженностью из-за возможных ядерных испытаний в КНДР.

Представитель ВМС США Роберт Клин заявил, что экипаж корабля в ходе рутинных операций получит важный опыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США перебросили к берегам КНДР боевую эскадру, в составе которой находится ударный атомный авианосец «Карл Винсон».

Ряд СМИ сообщает, что США могут нанести удар по ядерным объектам КНДР, чтобы предотвратить ядерные испытания.

Ситуация на Дальнем Востоке остается напряженной. Япония эвакуирует своих граждан из Южной Кореи. Китайские авиаперевозчики приостановили авиасообщение с КНДР. Центральная китайская газета «Жэнтминь жибао» выпустила статью, в которой сказано, что КНР не позволит США нанести удар по Северной Корее.