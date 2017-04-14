Вашингтон, 14 апреля, 2017, 20:34 — ИА Регнум. На полигоне ВВС США в Неваде проведены испытания сброса аналога атомной бомбы нового образца B61−12 с истребителя F-16C, сообщает сайт авиабазы ВВС США «Роббинс».

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Испытания были проведены для демонстрации способности истребителя F-16C доставлять этот вид ядерного боеприпаса в заданную точку, а также для испытания функционирования неядерных компонентов конструкции новой бомбы.

Особо отмечено, что ядерную бомбу впервые доставили в точку сброса при помощи истребителя F-16C.

В дальнейшем предполагается, что она будет использоваться такими самолетами, как бомбардировщики B-2A, B-21, истребители F-15E, F-16C/D и F-16 MLU, а также истребители пятого поколения F-35.

Напомним, испытания новейшей модификации ядерной авиабомбы В61−12 начались в 2015 году. Ее хвостовое оперение позволяет управлять падением боеприпаса, поэтому новую ядерную авиабомбу можно будет достаточно точно сбрасывать с большой высоты.

По сообщениям СМИ, серийное производство ядерных авиабомб B61−12 должно начаться в 2020 году.

Новая атомная бомба заменит ядерные боеприпасы предыдущих модификаций на авиабазах США в Европе.