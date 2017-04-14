Москва, 14 апреля, 2017, 20:02 — ИА Регнум.



Les Haines Дубровник, Хорватия

Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло сообщения хорватских СМИ о том, что Россия якобы поставляла Хорватии зенитно-ракетные комплексы С-300 в 90-е годы в обход эмбарго ООН. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 апреля, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин.

«Россия неизменно придерживалась своих международно-правовых обязательств, в том числе применительно к режиму эмбарго на поставки вооружений конфликтующим сторонам в ходе югославского кризиса 1991—1995 годов», — сказал Кожин.

Он подчеркнул, что российское внешнеполитическое ведомство считает публикации хорватских СМИ о данных поставках «провокационными, грубо искажающими факты, нацеленными на очернение политики России на Балканах».

Всю ответственность Кожин возложил на авторов этих публикаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд хорватских СМИ сообщил, что Россия якобы поставляла Хорватии С-300 в 90-е годы в обход эмбарго ООН.