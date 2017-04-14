Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Раздвижную крышу нового стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове Северной столицы не смогли полностью открыть 11 апреля, а 13 апреля вновь были вынуждены закрыть в связи с сильным снегопадом. Об этом ИА REGNUM сообщил источник на стадионе, известном ранее под условным названием «Зенит-Арена».

Раздвижная крыша стадиона в ходе процесса открытия

О том, что раздвижная кровля открыта, ранее сообщил в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. «Все инженерные системы готовы, кровля раздвинута <…> стадион готов принимать футбольные матчи, все остальное в наших руках», — написал Албин.

По данным источника ИА REGNUM, во время этой попытки раздвинуть кровлю до конца удалось отвести только одну из двух частей конструкции. Вторая «створка» крыши полностью так и не была отведена.

В четверг, 13 апреля, после начала обильного снегопада в Петербурге, кровлю вновь сомкнули. В закрытом положении она остается и в настоящее время. При этом для проведения первого матча «Зенита» на новой арене, намеченного на 22 апреля, придется вновь попробовать раздвинуть крышу, чтобы на арене возникла естественная вентиляция воздуха. Дата этой новой попытки пока неизвестна.

О том, что раздвижная крыша стадиона испытывает серьезные технические проблемы, уже сообщало ИА REGNUM. По нашим данным, они были связаны с отсутствием автоматической синхронизации приводов, приводящих в движение раздвижную кровлю. Часть приводов, управлявшихся вручную, ранее вышла из строя, а во время предыдущей попытки раздвинуть крышу на поле стадиона, по данным источника, падали элементы металлического крепежа.

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Напомним, 7 апреля ИА REGNUM рассказало о том, что травяной газон футбольного поля был фактически испорчен неправильной инсоляцией с помощью искусственного освещения. В результате многодневного круглосуточного облучения трава начала подгнивать, и газон в данный момент непригодно для игры в футбол. 11 апреля гибель газона подтвердил в интервью «Фонтанке» генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит»Максим Митрофанов.

«То, что есть сейчас, выращивается специалистами «Зенита». Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо», — заявил тогда Митрофанов.

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Напомним, 22 апреля на Крестовском острове должен состояться первый матч Российской футбольной Премьер-лиги. А в июне-июле стадион примет матчи Кубка Конфедераций.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории обещают завершить к маю текущего года.