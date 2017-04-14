Вильнюс, 14 апреля, 2017, 16:52 — ИА Регнум.



Hervé Dez Столица ШНР, литовский город Шальчининкай

Муниципальные власти Шальчининкай (юго-восточная Литва, граница с Белоруссией) сегодня, 14 апреля, отреагировали на внезапные учения сил МВД Литвы, во время которых в район якобы ворвались диверсанты и, захватив полицейский участок, объявили о создании независимой от Литвы Шальчининкской народной республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

По мнению руководства района, действия МВД нельзя классифицировать иначе, как «скоординированную политическую пропагандистскую деятельность, игнорирование госслужбами местных властей и манипуляцию районом, где проживают этнические меньшинства». «Используемая во время учений риторика — это очередная попытка разжигания национальной розни и враждебного отношения титульной нации к местным полякам», — говорится в заявлении от имени муниципальных властей.

«Идея провести учения на территории, где проживают национальные меньшинства, порождает двусмысленную ситуацию, которую мы оцениваем как целенаправленно спланированную, порочащую имя района и оскорбляющую жителей. Скандальная интерпретация учений руководителями государства в средствах массовой информации, способствует разжиганию розни, а жители района стали в очередной раз жертвами антипольских взглядов властей. И если бы целью действительно были учения, а не политическая акция, проводить их следовало бы в другом районе, а не провоцировать негативные реакции в обществе по отношению к национальных меньшинствам», — заявили власти района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 11 апреля в Литве состоялись тактические учения МВД, подготовленные по приказу главы ведомства Эймутиса Мисюнаса. Согласно легенде, «специальные силы недружелюбной к Литве страны Удия» (очевидно, намёк на Белоруссию, которую в Литве часто называют Gūdija, то есть Гудия — прим. ИА REGNUM ) нелегально пересекли границу и захватили комиссариат полиции. Действия полиции и пограничников, которые не были предупреждены об учениях, названы неудовлетворительными. Кроме того, глава МВД Литвы Мисюнас публично обвинил местное население, что жители района никак не отреагировали на вооружённых автоматами людей в штатском или в военной форме, но без опознавательных знаков, и не обращались за помощью в единый центр помощи 112.