Москва, 14 апреля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заработал в 2016 году 8,58 млн рублей дохода, следует из декларации.

Government.ru Дмитрий Медведев

Отметим, что председатель правительства заработал на 300 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.

Медведев также задекларировал арендный земельный участок площадью 47 соток, в его собственности — квартира площадью 367,8 кв метров, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы правительства Светлана Медведева собственных доходов в 2016 году не имела.

Отметим, что больше других членов правительства заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов — 582 млн рублей.