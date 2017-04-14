Бишкек, 14 апреля, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Генеральным секретарем ОДКБ со 2 мая 2017 года назначен представитель Армении Юрий Хачатуров, заявил и.о. генсека организации Валерий Семериков по итогам неформального саммита ОДКБ в Бишкеке.

Mil.am Юрий Хачатуров

«При рассмотрении вопроса о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности единогласно принято решение назначить со 2 мая Хачатурова Юрия Григорьевича», — цитирует Семерикова РИА Новости.

Он также сообщил, что главы государств приняли решение о награждении бывшего генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи знаком отличия I степени Cовета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Семерикова, в ходе неформального саммита президенты стран ОДКБ рассмотрели вопросы военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и приняли ряд дополнительных указаний по работе оганизации по противодействию угрозам безопасности.

Лидерам стран-членов ОДКБ удалось утвердить на должности генсека ОДКБ представителя Армении третьей попытки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об утверждении генсека ОДКБ откладывался два предыдущих раза. Первый раз — в октябре 2016 г. на саммите ОДКБ в Ереване вопрос был отложен из-за отсутствия президента Казахстана. Назарбаев не прибыл в Ереван, по причине болезни. Во всяком случае, пресс-служба казахстанского лидера так объяснила отсутствие президента.

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На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась 26 декабря в Санкт-Петербурге, вопрос вновь был отложен. Питерские встречи проигнорировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению армянских политологов, демарш Минска и Астаны в вопросе утверждения представителя Армении на пост генсека ОДКБ был связан в первую очередь с тем, что против назначения одного из армянских генералов на этот пост высказывал свою озабоченность Азербайджан.

«До весеннего саммита ОДКБ, кроме Белоруссии и Казахстана, России также необходимо четко высказаться по вопросу назначения представителя Армении на пост генсека организации. Если этого не произойдет, на ОДКБ можно будет ставить жирный крест, так как Азербайджан, который не является членом организации, может влиять на выбор руководителя военного союза больше, чем некоторые его участники», — писало по этому поводу ИА REGNUM.

Согласно договоренности президентов стран-членов ОДКБ, генсек организации будет назначаться на ротационной основе. До января 2017 года пост генсека неизменно занимал Николай Бордюжа.

До назначения на пост генсека ОДКБ 65-летний генерал-полковник Юрий Хачатуров был секретарём Совета Безопасности Армении. Ранее занимал должность начальника Генштаба ВС Армении. Участвовал в карабахской войне в 1992—1994 гг., до этого служил в Советской Армии.