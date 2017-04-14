Бишкек, 14 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. «Очень важно продолжить работу по свободе передвижения услуг, товаров, финансов и трудовых ресурсов. Надо сосредоточиться на том, чтобы устранить те барьеры, которые есть. Нужна более тесная связь между госорганами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 14 апреля.

President.kg Алмазбек Атамбаев

По словам киргизстанского лидера, руководство государств-участников Евразийского союза должно уделить больше внимания теме формирования единого рынка труда. «Как страна, где, к сожалению, многие уезжают в поисках работы, просим выбирать либеральный подход в вопросах депортации за мелкие административные правонарушения», — пояснил он.

Также Алмазбек Атамбаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за оказанную ими поддержку при решении вопросов, касающихся ветеринарного и фитосанитарного контроля. «Для нас отношения с ЕАЭС — приоритет внешней экономической политики Киргизской Республики. Мы призываем к активной совместной работе всех наших партнеров», — подчеркнул он.

Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан продолжает помогать Киргизии в рамках Евразийского экономического союза. В качестве примера казахстанский лидер привел досрочное получение Киргизией возможности транзитной перевозки своих товаров по внутренним железнодорожным тарифам Казахстана.

Глава государства сообщил о том, что благодаря этому, Киргизия уже смогла сэкономить до $60 млн (около 3,4 млрд рублей по текущему курсу). «В этот непростой для нас период нужно оказывать друг другу поддержку», — резюмировал Нурсултан Назарбаев.

ИА REGNUM напоминает, что с 10 января 2017 года «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дороги») досрочно ввели сниженный тариф на транзит по территории Казахстана железнодорожных грузов из Киргизии в Россию и в обратном направлении. При этом расценки на транзит упали в среднем в 2,83 раза.Отметим, что согласно официальным данным, бюджет Киргизии потерял порядка 1,2 млрд сомов (около 992 млн рублей по текущему курсу) из-за запоздалого введения унифицированных железнодорожных тарифов (изначально их принятие было запланировано на январь 2015 года).