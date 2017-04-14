Вильнюс, 14 апреля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. После того, как литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне установил, что член Сейма Миндаугас Бастис «действовал против интересов Литвы», спикер Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что Бастис должен отказаться от мандата члена Сейма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 апреля.

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«Во время первого разговора с господином Бастисом я сказал, что нужно решиться и сразу уйти из Сейма. Прошло много времени, и сейчас я могу повторить то же самое», — подчеркнул Пранцкетис. По его мнению, если политик останется в Сейме, пострадает репутация всего парламента.

«Мы всегда наносим вред в таких случаях, вред наносят отдельные члены Сейма, но страдает весь парламент, а процедуры вотума недоверия надолго затягиваются. Если бы мы могли попросить его отказаться от мандата, то я был бы рад, что человек по крайней мере одно действие может совершить с честью», — пояснил глава парламента.

По его словам, Бастис намерен доказать свою правду в суде: «Его планы с самого начала были такими, он говорит, что будет защищаться всеми силами и будет пытаться доказать свою правду в суде и везде, где только возможно».

По данным литовского агентства ELTA, Бастис уже обратился к генпрокурору Эвалдасу Пашилису с просьбой начать досудебное расследование: «Я обратился в Генпрокуратуру, потому что меня обвинили в свершении тяжкого преступления — предательстве государства. Мы являемся правовым, демократическим государством. Я считаю, что только суд может констатировать, совершил ли я действия, указанные в 118 статье Уголовного кодекса».

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне установил, что Бастис, «поддерживая постоянные связи с представителями России, действовал против интересов Литвы, а его связи вызывают угрозу для национальной безопасности Литвы».

Напомним, в Литве разгорелся крупный скандал вокруг в настоящий момент уже бывшего вице-спикера парламента Миндаугаса Бастиса. Его обвиняют в «измене Родине» из-за связей с представителями российской энергетической корпорации «Росатом». Якобы Бастис являлся посредником «Росатома» в Литве и якобы помогал компании в планах «привязать» Литву к энергетике России. В начале в проекте Балтийской АЭС в Калининградской области, затем — Белорусской АЭС, которую в настоящий момент строят в Островецком районе Белоруссии. Сам политик не отрицает своих знакомств с российскими энергетиками, но категорически не согласен с утверждениями, что отстаивал чьи-либо интересы, а круг знакомств объясняет своей работой и обязательствами по общению с самыми разными лицами, в том числе и россиянами. Однако в Литве в настоящий момент любое даже не просто сотрудничество, а общение или контакты с Россией приравнивается к деятельности, направленной против страны.