Москва, 14 апреля, 2017, 14:09 — ИА Регнум.

Счетная палата РФ провела проверки реализации программы «Жилье для российской семьи» в 70-ти регионах России, в том числе с выездом в Татарию и Башкирию. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, сообщается на сайте контрольного органа.

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Всего в России по состоянию на 1 января 2017 года в эксплуатацию введено 0,8 млн кв. метров жилья экономического класса, или 3,3% объема, предусмотренного госпрограммой. При этом сама программа сформирована только на 77,6%.

В Татарии введено в эксплуатацию 0,063 млн кв. метров жилья экономического класса, или 4,2% запланированного показателя (1,5 млн кв. м), в Башкирии — 0,042 млн кв. м, или 7% (0,6 млн кв. м).

При запланированном показателе в 463 тыс. семей, общее количество семей в сводных по регионам России реестрах граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, составило 74 тыс. семей, или 16%. При этом количество семей, которые приобрели жилье экономического класса, составило 26,3 тыс. семей, или только 5,7%.

Напомним, программа «Жилье для российской семьи» реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной правительством РФ 15 апреля 2014 г. Основная цель программы — ввод в эксплуатацию до конца 2017 года не менее 25 млн кв. метров жилья экономического класса.

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Как сообщало ИА REGNUM, по программе «Жилье для российской семьи» цена жилья экономического класса должна быть не более 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта и при этом не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Участниками программы могут стать граждане в возрасте 25−40 лет, имеющие постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

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