Бишкек, 14 апреля, 2017, 13:25 — ИА Регнум. «ЕАЭС сработал как определенная «подушка безопасности», несмотря на внешнюю конъюнктуру. Мы нивелировали воздействия конъюнктуры, национальные экономики адаптировались. Объем торговли между странами вырос на 38%, а поставки в третьи страны — на 37%», — заявил президент России Владимир Путин сегодня, 14 апреля, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

President.kg Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате

При этом российский лидер отметил роль Евразийского банка развития и Евразийского фонда в деле реализации инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС. «Последний пример — недавно подписанное с Киргизией соглашение на $110 млн (6 млрд 226 млн рублей по текущему курсу) о строительстве Камбаратинской ГЭС», — уточнил он.

В свою очередь президент Игорь Додон высказал мнение о том, что получение Молдавией статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС будет способствовать интенсификации интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Я понимаю, у Евразийского экономического союза нет опыта, мы первопроходцы, но для нас это важно. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли принципиальное решение и одобрили предоставление Молдавии статуса наблюдателя в ЕАЭС. Это хороший сигнал и для международных партнеров и потенциальных будущих партнеров и для Молдавии, и для простых граждан. Мы понимаем, что будут трудности и будет непросто. Это важное историческое событие для нас», — констатировал он.

Президент Армении Серж Саргсян также акцентировал внимание на важности взаимодействия Евразийского экономического союза с третьими странами, подчеркнув при этом, что негативные экономические тенденции, царящие в мире в настоящее время, создают преграды на пути полноценного становления ЕАЭС.

«С другой стороны, это открывает новые возможности для более тесной кооперации наших стран. В современных условиях мы должны сосредоточиться на реализации взаимовыгодных проектов, укреплении союза изнутри, устранении барьеров, минимизации изъятий и ограничений, увеличении степени международной вовлеченности союза.

Мы ожидаем от ЕЭК предложений по решению актуальных задач, которые стоят перед союзом. Важным шагом считаем публикацию так называемой Белой книги, где зафиксировано 60 согласованных препятствий. Надеемся, что в ближайшее время будет утверждена и дорожная карта со сроками их устранения», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2017 года товарооборот между странами-участницами ЕАЭС вырос на 38%. При этом в январе-феврале текущего года объем взаимной торговли Киргизии с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией по сравнению с аналогичным периодом минувшего года вырос на 7,3% и составил $331 млн (18 млрд 735,2 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, что по официальным данным, в 2016 году объем товарооборота Киргизской Республики с государствами Евразийского экономического союза снизилсяна 19%, при этом объем экспорта сократился на 9%, импорта — на 20%.