Бишкек, 14 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум.



alexpgp РН Протон вывозится на стартовую площадку

Российская сторона поддержала предложение Казахстана о расширении дальнейшего сотрудничества с использованием космодрома «Байконур». Об этом во время выступления на заседании высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием «Байконура», — сказал Путин.

Он отметил, что в ближайший период будут скорректированы планы по использованию космодрома «Восточный». Это необходимо для активной работы в рамках уже имеющихся проектов с учетом выдвинутых Астаной инициатив.

По словам Путина, взаимодействие Москвы и Астаны по Байконуру рассчитано на длительную перспективу. Совместная работа будет вестись также в области совместных пусков и разработки новых видов ракетно-космической техники.

Напомним, первый в мире космодром Байконур был построен на территории Казахской Советской Социалистической Республики в 1955 году. С 1994 года РФ арендует комплекс «Байконур», включающий город и одноименный космодром, у Казахстана. В 2004 году договор аренды был продлен до 2050 года. Аренда комплекса обходится России в $115 млн в год.