Бишкек, 14 апреля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принимают президенты Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, России Владимир Путин и Молдавии Игорь Додон. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

President.kg Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком формате

После коллективного фотографирования главы делегаций и президент Республики Молдова приступили к совещанию в узком формате.

Лидеры стран Евразийского экономического союза, пишет «Zanoza.kg», намерены обсудить и согласовать ряд вопросов, касающихся предоставления Молдавии и другим участникам СНГ статуса наблюдателя при ЕАЭС, временное соглашение об образовании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, результатов внешнего аудита в органах ЕАЭС в 2016 году, макроэкономическую политику стран ЕАЭС на 2017 — 2018 годы, деятельности и состава Евразийской экономической комиссии, а также иные темы и документы.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договоро присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС. 12 августа 2015 года была упраздненакиргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического альянса.