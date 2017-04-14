Москва, 14 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Законопроект о новой памятной дате — Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

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Устанавливается новая памятная дата России — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года).

Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего Манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России, отмечают авторы.

В Совфеде считают, что без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма — как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейшие события.

Памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года.