Симферополь, 14 апреля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Буксир-нарушитель задержан пограничниками у берегов Крыма. По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по республике, государственную границу России в акватории Азовского моря незаконно пересек итальянский буксир «Аран», приписанный к мальтийскому порту Валетта.

Glava.rk.gov.ru Учения пограничников в Крыму

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На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа — граждане Хорватии, Словении, Черногории. Команду известили о допущенном нарушении порядка следования от внешней границы территориального моря РФ.

В сопровождении сторожевого катера буксир был доставлен на якорную стоянку в порт Керчь. До вынесения административного решения на него был наложен арест.

В отношении владельца буксира — юридической компании Ocean kopep D.O.O., а также его капитана сотрудники отдела дознания Погрануправления возбудили дело об административном правонарушении. В результате на компанию-владельца и капитана наложен штраф по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ на общую сумму 430 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мене двух недель назад в Крыму было задержано украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона». Оно нарушило госграницу и углубилось в территориальные воды Российской Федерации. Порт приписки судна — Ильичевск. В результате опроса команды, все члены который — граждане Украины, выяснилось, что судно проводило разведку водных биологических ресурсов в открытом море. На капитана наложен штраф в размере 60 тыс. рублей.