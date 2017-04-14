Хабаровск, 14 апреля, 2017, 09:53 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Три тысячи человек стали обладателями дальневосточного гектара в Хабаровском крае. Наибольшим спросом пользуется земля в районе имени Лазо — там на сегодняшний день подано 2080 заявок, 1140 претендентов на землю предпочитают Хабаровский район, 627 — в Советской Гавани, немногим меньше в Бикинском, Вяземском, Ульчском и Амурском районах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Проблемы с получением земли возникли в Ванинском районе — там, где можно, люди не хотят, а там где хотели бы — земли либо принадлежат Минобороны или государственному Лесофонду, либо зарезервированы под развитие транспортной инфраструктуры.

По данным министерства инвестиционной и имущественно-земельной политики, с начала реализации третьего этапа закона из других регионов России поступило более тысячи заявок. В основном хабаровской землей интересуются жители Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе реализации закона о дальневосточном гектаре Хабаровский край столкнулся с рядом проблем. Есть претензии к электронной карте — ФИС «На Дальний Восток. рф» — она то предлагает гектары в Японии, то раздает памятники старины. В частности, «стараниями» ФИС попал «под раздачу» участок с древними петроглифами Сикачи-Аляна. Участок потом изъяли из оборота, а несчастного соискателя, который просто взял разрешенную землю, отругали в СМИ. Очень часто фактически не используемые земли юридически принадлежат федеральным ведомствам, таким, как Минобороны. Земли не используются, военные их не отдают.