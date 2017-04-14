Магас, 14 апреля, 2017, 09:13 — ИА Регнум.



Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

В Ингушетии дошло до суда уголовное дело бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия. Чиновника обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма причиненного им ущерба превышает 53 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что в декабре 2013 года бывший министр нарушил требования бюджетного законодательства. Превысив свои полномочия, он перечислил бюджетные средства на расчетный счет коммерческого предприятия «Ингторг-лизинг». Сумма в размере 53,707 млн рублей ушла на погашение лизинговых платежей за 16 государственных унитарных предприятий республики (ГУП). Таким образом, чиновник исполнил вместо самих ГУПов их обязательства перед «Ингторг-лизингом».

Цели, на которые были потрачены бюджетные денежные средства, не соответствовали условиям их получения, в результате чего бюджету был нанесен многомиллионный ущерб.

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Сотрудники Минсельхоза Ингушетии похитили более 65 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Ингушетии министр сельского хозяйства Ингушетии, его заместители и главный бухгалтер уже проходили по уголовному делу. Их подозревали в хищении более 65 млн рублей. Эти денежные средства, выделенные в 2012 году республиканскому Минсельхозу из федерального бюджета в качестве субсидий для возмещения части затрат агропредприятий при страховании посевов и урожая, должностные лица Минсельхоза направили на расчетные счета физических лиц, которые действовали под видом представителей страховых организаций. Впоследствии эти деньги были выведены в теневой оборот и похищены.